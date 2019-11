ASSE : 4e de L1, Saint-Etienne est enfin à sa place

Dans : ASSE.

Depuis la signature de Claude Puel, Saint-Etienne enchaîne les bons résultats en Ligue 1. A tel point que les Verts sont remontés à la quatrième place…

Elle est déjà loin, la période où les supporters s’inquiétaient lorsque l’ASSE pointait à la dernière place du classement de Ligue 1 avant la réception de Lyon. Désormais, Saint-Etienne est quatrième, à un point seulement du dauphin, Marseille. Pour Wahbi Khazri, qui retrouve des couleurs après un début de saison compliqué, il n’y a néanmoins pas de quoi s’enflammer. Les joueurs stéphanois ont simplement réparé leurs erreurs en remettant (enfin) le club à sa place.

« On a développé un peu plus de jeu que jeudi. On a montré des valeurs et c'est ce qu'il va falloir faire par la suite. Il y a eu de l'abnégation, un état d'esprit soudé. Les entrants sont entrés dans les mêmes intentions. Ça fait du bien de gagner après notre match de jeudi où je pense que l'on méritait la victoire. On a mal commencé notre saison, on n'était pas tous à notre niveau et maintenant c'est le cas. On est là où Saint-Etienne doit être » a indiqué l’international tunisien, satisfait par la forme de Saint-Etienne. Il y a de quoi, les Verts ayant enchaîné un nouveau résultat positif sur la pelouse de Nantes, dimanche après-midi (3-2). Après la trêve, l’équipe de Claude Puel accueillera Montpellier dans un match qui promet pour le haut du classement.