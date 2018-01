ASSE : 3-0 à Metz, Gasset a trouvé le coupable !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset (entraîneur de l'AS Saint-Etienne après la déroute à Metz) : « On ne peut pas jusqu'à aller dire que c'est désespérant. Aujourd'hui, nous avons fait un non-match, on a fait des cadeaux et nous n'avons pas eu de révolte. On sait qu'il faut beaucoup de temps pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Le principal responsable de la défaite : c'est moi ! Je me suis trompé dans le onze. Je pensais emmener du sang frais. Mais je n’aurais pas du autant faire tourner. J’ai essayé de réfléchir avec un logique de préservation des joueurs, mais j’ai mal réfléchi. Aujourd’hui j’ai été très mauvais d’avoir pensé pouvoir faire un turn-over. Sans les joueurs majeurs, l’ASSE manque de caractère. Il n’y a pas eu de révolte. Lorsque les matchs seront moins rapprochés, je me poserais moins de questions. »