ASSE ‍: 20 ME pour Stassin, l'offre est imminente

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE avait sorti les muscles en affichant fièrement sa volonté de garder Lucas Stassin cet été. Mais le buteur belge n’a aucunement l’intention de rester en Ligue 2 à un an de la Coupe du monde.

Homme fort de l’AS Saint-Etienne la saison dernière avec 12 buts malgré la relégation en Ligue 2, Lucas Stassin a des envies d’ailleurs. Un coup dur pour les Verts, qui espéraient convaincre le buteur belge de rester, avec l’ambition affichée de remonter immédiatement en Ligue 1. Sauf que pour Lucas Stassin, jouer dans l’antichambre du football français à un an de la Coupe du monde qu’il espère disputer avec la Belgique est tout simplement impensable. Les Verts ne vont donc pas avoir le choix que de discuter avec les clubs intéressés par l’attaquant de 21 ans, et ils sont nombreux. Interrogé lors d’un space de la Tribune Verte, le journaliste Sacha Tavolieri a confirmé que pour Lucas Stassin, un départ était à l’ordre du jour.

Mais dans ce dossier, Saint-Etienne devrait s’y retrouver car pour notre confrère, il n’y a aucun doute sur le fait que plusieurs clubs intéressés par l’attaquant stéphanois seront prêts à payer les 20 millions d’euros réclamés par le club forézien. « Ce que je peux vous dire, c’est qu’effectivement, il n’est pas question que Lucas Stassin joue en Ligue 2 la saison prochaine. Il n’y a aucun doute sur le fait que ce serait considéré comme un échec. Je pense parler au nom de tout son entourage, pas uniquement de Lucas. Ce serait un échec général, après une saison pareille, qu’il reste en Ligue 2 » a d’abord lancé le journaliste de SkySports, avant de poursuivre.

L'ASSE va recevoir de grosses offres pour Stassin

« Il n’y a pas encore de proposition concrète. Il y a des intérêts, notamment celui de Stuttgart, qui date déjà, mais qui est toujours d’actualité. Il y a aussi West Ham, mais ce n’est pas non plus quelque chose d’extraordinaire. Il y a également des intérêts en France. Il faut savoir que les clubs les plus proches de Lucas — qu’ils soient allemands ou français — sont capables de poser 20 millions. S’ils font leurs ventes, il n’y aura aucun problème. Donc Lucas Stassin n’aura pas besoin d’aller au clash » estime le journaliste, convaincu que tout devrait se régler en bonne intelligence cet été pour le départ de Lucas Stassin. Malgré la perte d’un joueur cadre sur le plan sportif, l’ASSE devrait s’y retrouver sur le plan financier. Mais pour Eirik Horneland, cela signifie qu’il va falloir rapidement se pencher sur le recrutement d’un nouvel avant-centre lors de ce mercato.