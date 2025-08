Accord à 3 ME, l’ASSE tient sa recrue tant attendue

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

A une semaine de la reprise de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne poursuit son recrutement. Les Verts devraient rapidement accueillir le latéral droit portugais João Ferreira qui arrive en provenance d’Angleterre.

L’AS Saint-Etienne se donne les moyens de ses ambitions. Sans se cacher, le club géré par le groupe Kilmer Sports Ventures affiche son objectif de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine. D’où le souhait de confier à l’entraîneur Eirik Horneland un effectif suffisamment compétitif. Comme on pouvait s’y attendre, certains joueurs comme Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et surtout Pierre Ekwah, qui n’a pas digéré son transfert définitif dans le Forez, se montrent réticents à l’idée d’évoluer en Ligue 2.

Encore une recrue à l'ASSE

Le club stéphanois fait tout son possible pour les conserver et pour compléter l’équipe avec des recrues de qualité. Ainsi, après Lassana Traoré, Mahmoud Jaber et Chico Lamba, sans compter les options d’achat levées pour Pierre Ekwah, Irvin Cardona et Maxime Bernauer, l’AS Saint-Etienne va s’offrir les services de João Ferreira. Selon le journaliste Lucas Bendoni, les Verts ont trouvé un accord avec Watford pour le transfert du latéral droit. Le Portugais âgé de 24 ans va coûter près de 3 millions d’euros, plus des bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente.

🟢🇵🇹 Joao Ferreira will join French side Saint-Etienne on a 4-year deal until June 2029. €3m deal agreed as revealed. Watford are not actively looking for a replacement as they trust Ryan Andrews and Jeremy Ngakia. 🟡⚫️ #WatfordFC #ASSE

Details ⤵️ https://t.co/8orrMUrgtP pic.twitter.com/HSJqPUQHUp — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 1, 2025

Capable d’évoluer en charnière centrale, le joueur formé à Benfica vient surtout occuper le côté droit de la défense, un poste que l’AS Saint-Etienne tente de renforcer depuis le début de ce mercato estival. Le départ avorté d’Yvann Maçon au Servette FC n’a rien changé aux intentions des dirigeants qui avaient clairement ciblé cette position. Le coach Eirik Horneland sera donc ravi d’accueillir João Ferreira après les échecs des pistes précédemment citées, et notamment celle menant à l’Auxerrois Paul Joly. Reste à savoir si le défenseur prêté à Braga la saison dernière sera suffisamment prêt pour la 1ère journée de Ligue 2 à Laval samedi 9 août.