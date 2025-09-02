42 ME pour Stassin, l'ASSE sidère le Paris FC

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Bouillant à l’idée de recruter un avant-centre lors du dernier jour du mercato, le Paris FC avait jeté son dévolu sur Lucas Stassin. Mais l’ASSE s’est montrée inflexible, exigeant une somme folle pour le buteur belge.

Après avoir misé sur Willem Geubbels, le Paris FC était motivé à l’idée de recruter un second avant-centre dans la dernière ligne droite du mercato. Identifié comme une cible très intéressante par le promu francilien depuis de longues semaines, Lucas Stassin a fait l’objet d’une offre ferme du PFC. Le club détenu par Red Bull et la famille Arnault a proposé près de 30 millions d’euros bonus inclus pour recruter l’attaquant belge de l’AS Saint-Etienne. Une offre rejetée par les Verts, qui en demandaient pas loin du double.

Aussi fou que cela puisse paraître, Le Parisien nous apprend que Saint-Etienne a fixé cet été le prix de son jeune international belge à 42 millions d’euros. Dans le détail, les dirigeants stéphanois réclamaient 35 millions d’euros plus 7 millions d’euros de bonus pour lâcher Lucas Stassin, qui avait le désir de partir mais qui n’a pas vu son voeu s’exaucer. Un coup dur pour le Paris FC, qui a toutefois fait le choix de ne pas céder au panic-buy refusant de miser plus de 40 millions d’euros sur le Belge de 21 ans.

Et maintenant N’Guessan ciblé par le PFC ?

Les discussions entre les deux clubs ne sont toutefois pas terminées puisque ce mardi, Loïc Tanzi nous apprend qu’un autre joueur de l’ASSE fait l’objet d’un intérêt du Paris FC. Il s’agit du jeune Djylian N’Guessan, qui pourrait être recruté en tant que joker par le promu parisien. Des négociations sont attendues dans les prochaines heures pour savoir si une solution peut être trouvée en ce qui concerne le jeune avant-centre de 17 ans, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2027. Les Verts pourraient se montrer plus ouverts à un départ car malgré son fort potentiel, Djylian N’Guessan risque de peu jouer cette saison avec la concurrence de Lucas Stassin mais aussi de la recrue Joshua Duffus.