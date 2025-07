3 recrues en approche, l'ASSE frappe fort

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a réalisé un très joli coup avec la signature de Chico Lamba. Un renfort qui laisse présager une suite de mercato ambitieuse chez les Verts, qui veulent encore au moins trois recrues.

Malgré sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne ne se laisse pas abattre. Au contraire, les Verts semblent avoir retenu les leçons du passé et cette fois, pas question de rester inactif au mercato. L’ambition est clairement de viser la montée en Ligue 1 la saison prochaine et Kilmer Sport souhaite mettre les moyens de ses ambitions sur le marché des transferts. Le club stéphanois a frappé un grand coup en recrutant Chico Lamba, auteur d’un excellent Euro Espoirs avec le Portugal. Une recrue qui s’ajoute à Mahmoud Jaber, Irvin Cardona et Maxime Bernauer tandis que Pierre Ekwah devrait lui aussi rester.

Du beau monde pour viser les premières places en Ligue 2, mais selon Peuple Vert, le mercato est encore loin d’être terminé. Le média spécialisé l’affirme, les Verts souhaitent encore boucler au moins trois recrues d’ici la fin du mercato. Les postes à renforcer ont été ciblés. Eirik Horneland veut un latéral gauche, un latéral droit et un buteur pour compenser les départs d’Ibrahima Wadji et d’Ibrahim Sissoko. Reste maintenant à voir quels seront les dossiers chauds de l’ASSE dans les semaines à venir mais pour le club stéphanois, 17e de Ligue 1 la saison dernière, la priorité est d’avoir un effectif compétitif et capable de jouer les premiers rôles dès le début de la Ligue 2 en août. En faisant venir un joueur tel que Chico Lamba, le signal envoyé aux supporters a été excellent. Il faut maintenant confirmer en ce sens pour satisfaire Eirik Horneland et disposer d’un effectif complet et compétitif au plus vite.