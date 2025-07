200 entretiens, l’ASSE ne rigole pas au mercato

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne profite de la descente en Ligue 2 pour achever sa mue. Le club du Forez est entre les mains de Kilmer Sport Ventures. Le groupe réorganise tout à l’intérieur du club pour assurer une remontée rapide en Ligue 1 et un projet ambitieux.

L’AS Saint-Etienne poursuit sa préparation pour un nouvel exercice. Cette fois-ci, le club du Forez repart en Ligue 2 avec pour ambition de retrouver l’élite du football français, mieux préparé que la saison dernière. Après une année galère, Kilmer a réellement pris la main sur le club pour établir son plan de bataille pour la suite. L’organigramme du club a quelque peu été chamboulé. Sur le terrain, l’effectif a également bougé. Le vice-président de Kilmer, Huss Fahmy a donné une interview à ICI Saint-Etienne pour évoquer le futur des Verts.

Des entretiens à la pelle du côté de Saint-Etienne

Pour le quotidien régional, le numéro deux de Kilmer réitère les ambitions du propriétaire de l’ASSE. La pression est posée sur le staff, et Huss Fahmy détaille la charge de travail des dirigeants du club du Forez pendant l’été. « Nous attendons de notre staff qu'il transmette un niveau élevé de concentration, de professionnalisme, de rigueur, que tous travaillent main dans la main pour y parvenir. Si nous étions restés en Ligue 1, nous aurions fait les mêmes changements, le processus était enclenché avant la fin de la saison. L’important, c’était de choisir qui allait venir et dans quel ordre. Pour ces différents postes, nous nous sommes entretenus avec plus de 200 profils. Et nous avons engagé ce qu'il se fait de mieux dans le monde du football, » dévoile-t-il. Les bases sont posées pour le futur de Saint-Etienne. La saison de Ligue 2 débute dans moins d’un mois et la formation de Eirik Horneland ne devra pas se louper d’entrée.