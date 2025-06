Une offre à 5 ME tombe, Rennes doit trancher

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Après une saison mitigée, Christopher Wooh ne sera pas retenu par le Stade Rennais cet été. Une première offre a justement été transmise au club breton pour le défenseur de 23 ans.

Habib Beye le sait, son effectif va être considérablement chamboulé cet été. Le Stade Rennais s’apprête à vivre une petite révolution, avec l’objectif de renouveler une grande partie de l’équipe pour retrouver des ambitions européennes en 2025-2026. Aucun joueur n’est intransférable et chaque offre sera étudiée. Christopher Wooh a justement fait l’objet d’une proposition concrète, rapporte L’Equipe. Le quotidien national nous apprend que le défenseur de 23 ans fait l’objet d’une offre ferme de Trabzonspor. Certaines sources indiquent que le club turc a offert 5 millions d’euros à Rennes pour l’ancien Lensois. On ignore pour l’instant si Arnaud Pouille et Loïc Désiré, aux manettes pour ce mercato estival, accepteront la proposition ou s’ils seront plus gourmands pour un joueur en fin de contrat avec Rennes dans un an.