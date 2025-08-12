Un énorme flop fait perdre 5 ME à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Peu actif dans le sens des arrivées, le Stade Rennais s’active en revanche pour dégraisser lors de ce mercato. Ibrahim Salah pourrait être le prochain à faire ses valises pour un prix ridicule.

Le Stade Rennais est très actif cet été mais au grand dam des supporters bretons, c’est avant tout pour dégraisser. Truffert, Assignon, Matusiwa, Furuhashi, Olaigbe, Meister et Santamaria sont partis, rapportant un total de 57 millions d’euros au club présidé par Arnaud Pouille. Dans le sens des arrivées, c’est beaucoup plus calme avec les signatures de seulement trois joueurs, Merlin, Rongier et Frankowski. Les deux dernières semaines du mercato devraient être agitées à Rennes, où la volonté est de continuer à se séparer de plusieurs indésirables.

🚨 🔴⚫ IBRAHIM SALAH 🇲🇦 VA PROCHAINEMENT QUITTER LE STADE RENNAIS 💣‼️



▶️ Rennes réclame 1,5M€ 💰 pour le laisser partir 🛫



▶️ Bale 🇨🇭, Hambourg 🇩🇪 et Getafe 🇪🇸 ont fait part d'un intérêt concret pour l'attaquant rennais ✅



(@sachatavolieri) #MercatoSRFC pic.twitter.com/UuCRNZfvbw — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) August 11, 2025

Parmi eux, Ibrahim Salah, recruté pour 6,5 millions d’euros à La Gantoise en janvier 2023 et qui n’a jamais réussi à s’imposer du côté du Roazhon Park. Prêté au Stade Brestois la saison dernière, l’attaquant égyptien n’entre pas dans les plans d’Habib Beye selon Sacha Tavolieri. Le journaliste précise que Bale, Hambourg et Getafe ont fait part de leur intérêt pour Ibrahim Salah. Et le départ de l’attaquant rennais de 23 ans ne fait aucun doute dans la mesure où Rennes acceptera de s’en séparer pour une très faible indemnité.

Salah vendu par Rennes pour une bouchée de pain

En effet, Arnaud Pouille et Loïc Désiré ont fixé le prix d’Ibrahim Salah à seulement 1,5 millions d’euros. Autrement dit, l’état-major breton accepte l’idée de perde 5 millions d’euros sur Ibrahim Salah, un flop qui aura décidément coûté cher aux Rouge et Noir. En cumulant ses expérience à Rennes et à Brest, l’attaquant de 23 ans a disputé 48 matchs en Ligue 1 pour un total décevant de 5 buts et 2 passes décisives. Des statistiques peu flatteuses qui ont convaincu Habib Beye de s’en séparer, malgré une faible concurrence dans le secteur offensif à Rennes, où il va devenir urgent de se renforcer avant le 31 août pour espérer nourrir des ambitions européennes cette saison.