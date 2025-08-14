TV ‍: Habib Beye ouvre la porte à Ligue 1+

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Nouveau dans le paysage du football français, Ligue 1+ semble convaincre les amateurs du championnat. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel bénéficie de nombreux soutiens, dont celui de l’entraîneur rennais Habib Beye.

Sans donner les premiers chiffres, Nicolas de Tavernost s’est montré satisfait. Le départ de la campagne d’abonnement de Ligue 1+ réjouit le patron de LFP Media. Il faut dire que la chaîne créée par l’instance bénéficie d’une certaine popularité. Elle peut compter sur de nombreux soutiens comme le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria, ou l’entraîneur du Stade Rennais Habib Beye.

De la matière pour Ligue 1+

« Je leur souhaite le meilleur, a réagi le coach des Rouge et Noir. Il faut donner la chance à ceux qui prennent les responsabilités de prendre en main notre football. Ils ont tout mon soutien. J'ai vu qu'ils avaient fait en sorte que le championnat soit le plus visible possible à travers différentes plateformes. » En parlant de visibilité, Habib Beye a également souligné l’importance d’ouvrir la porte des vestiaires aux caméras et micros de Ligue 1+.

« A travers le club et la volonté du club, je m'associe à ça pour qu'on leur donne le maximum de visibilité, a encouragé le technicien. Il faut donner aux spectateurs mais il faut donner aussi aux supporters, qu'ils voient aussi des choses, qu'ils soient nourris par notre championnat, par les belles histoires qu'on a à leur raconter. De temps en temps, il faut aussi donner ce qu'on est, ce qu'on vit, sans avoir peur de ce qui sort. C'est aussi notre pain quotidien d'être regardé, d'être diffusé, d'avoir une audience. Cette audience-là se fait dans les stades mais aussi à la maison. »

Ligue 1+ démarre fort, Canal+ peut se rhabiller https://t.co/ec7RrB4Gy2 — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2025

« Si on veut fidéliser des gens à travers un championnat, il faut qu'on soit beaucoup plus attractif par rapport au produit qu'on va, nous, les acteurs du jeu, donner. On a eu tendance à un petit peu cloisonner tout ça. Je pense qu'avec les bonnes mesures, on ouvrira encore un petit peu plus et vous verrez que les gens seront contents de voir des belles histoires, peu importe le diffuseur. Je suis à 100% derrière eux pour que le championnat de Ligue 1 soit le plus brillant et le plus visible possible. C'est aussi l'objectif pour nous, car c'est la vie de notre football. J'espère que tout se passera bien et on contribuera pour que ce soit le cas », a annoncé l’ex-consultant de Canal+.