Truffert signe à Bournemouth pour 17ME

Formé au Stade Rennais, Adrien Truffert a passé sa visite médicale en Angleterre et va signer à Bournemouth.

A 23 ans, Adrien Truffert s'apprête à prendre un vrai virage dans sa carrière, puisque le défenseur rennais a décidé de quitter la Ligue 1 pour découvrir la Premier League. Fabrizio Romano confirme que tout est désormais bouclé entre le joueur et les deux clubs. « Adrien Truffert a signé un contrat de cinq ans à Bournemouth. Détails : 13,5 millions d'euros de frais fixes, 3,5ME de bonus, clause de revente de 10 % à Rennes. Examen médical terminé, présentation la semaine prochaine et c'est parti, confirmé », précise le spécialiste italien du mercato.

🚨🍒 Adrien Truffert has signed five year deal at Bournemouth. Details: €13.5m fixed fee, €3.5m add-ons, 10% sell-on clause to Rennes.



Medical completed, presentation next week and here we go, confirmed.



