Stop ou encore, Steve Mandanda est chaud

Par Claude Dautel

Steve Mandanda est dans le groupe rennais pour le déplacement de ce samedi à Marseille. Mais même s'il pourrait boucler la boucle, le gardien de but de 40 ans va probablement faire un autre choix.

Titulaire en début de saison avec le Stade Rennais, Steve Mandanda a perdu son poste de numéro 1 au gré d'une saison très chaotique en Bretagne, au point même que le club a fait signer Brice Samba au dernier mercato d'hiver. Désormais doublure de l'ancien Lensois, Steve Mandanda arrive à la fin de son contrat avec le Stade Rennais, et aucune prolongation n'a été envisagée pour le portier de 40 ans. Ce samedi, pour son ultime match, et dans un curieux hasard du calendrier, Il Fenomeno sera sur le banc pour la rencontre entre Rennes et l'Olympique de Marseille, où le Vélodrome va assurément lui rendre hommage. Cependant, ce n'est probablement pas la dernière fois que les supporters de l'OM vont voir Steve Mandanda.

Mandanda bientôt dans un nouveau club de Ligue 1 ?

Ouest-France confirme ce samedi que le vétéran français n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite, et cela tombe bien, car Steve Mandanda a déjà reçu des offres pour la suite de sa carrière. « Selon nos informations, il n’a pas encore tranché définitivement, alors qu’il aurait des propositions pour être numéro un ou deux, et qu’un projet de reconversion à l’OM, évoqué dès son départ de la Canebière en 2022, existe toujours (....) Mandanda aurait aimé continuer encore un peu à Rennes, dans un club et une région où il ne s’attendait pas à être autant épanoui, après avoir vécu le bouillonnement marseillais. Le club en a décidé autrement, et il n’y a pas eu de négociations entre Mandanda et le SRFC pour une éventuelle prolongation », précise le média régional. Pour l'instant, rien n'a filtré sur la possible future destination du gardien de but aux 35 sélections en équipe de France.