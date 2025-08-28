Stassin après Lepaul, Rennes négocie avec l'ASSE

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Le Stade Rennais éprouve toutes les peines du monde à trouver un remplaçant à Arnaud Kalimuendo à la pointe de son attaque. Mais tout s'accélère et deux renforts pourraient vite débarquer en Bretagne.

Le temps presse pour le Stade Rennais. Il ne reste plus que quatre jours aux dirigeants bretons pour trouver son nouvel avant-centre, celui qui aura la lourde tâche de succéder à Arnaud Kalimuendo, vendu à Nottingham Forest pour 30 millions d’euros. Dans ce dossier de succession pas évident, Rennes n'a pas voulu se précipiter. Mais alors que la fin du mercato approche, tout s'accélère. En effet, un accord a été trouvé avec Angers pour le transfert d'Esteban Lepaul. Le buteur du SCO, attendu ce jeudi à Rennes pour sa visite médicale, devrait s'engager en faveur de Rennes pour 15 millions d'euros, bonus inclus. Mais les dirigeants du club détenu par la famille Pinault ne vont pas s'arrêter là.

Harder à Rennes, tout est encore jouable

Une excellente nouvelle pour Rennes, qui pourrait bien surprendre ses supporters dans le dossier du numéro neuf. Car alors qu'une recrue était attendue à ce poste, c'est finalement deux joueurs que le club breton pourrait faire signer pour remplacer Arnaud Kalimuendo. En effet, tandis que L'Equipe affirme qu'en plus d'Esteban Lepaul, Rennes est toujours actif dans le dossier Conrad Harder. Un temps annoncé tout proche de l'AC Milan, l'international espoirs danois de 20 ans est toujours dans les petits papiers de Rennes.

Cependant, ce jeudi, Sacha Tavolieri lance lui une autre bombe, à savoir que le Stade Rennais n'a pas renoncé à la signature de Lucas Stassin, le buteur de l'AS Saint-Etienne. « Le Stade Rennais a soumis une offre de 15M€ + 2M€ de bonus à Saint-Étienne. Offre refusée par les Stéphanois. Malgré la piste (réchauffée ces dernières heures) Konrad Harder, Lucas Stassin est toujours dans la course et reste déterminé à rejoindre », explique le journaliste belge.