SRFC : Vaincre et mourir, le patron de Rennes veut taper le PSG en finale !

Propriétaire du Stade Rennais depuis 30 ans maintenant, François Pinault n’a toujours pas vu son équipe remporter un trophée. Cela sera peut-être le cas cette saison puisque le club breton disputera fin avril la finale de la Coupe de France, face au Paris Saint-Germain. Très discret dans les médias, l’homme d’affaires de 82 ans a lancé un message à son équipe, sur l’antenne de RTL. D’une manière très… poétique.

« La mort me taraude pas mal. S’il y a bien un match qu’on perd, c’est celui-là (contre la mort). Rennes joue bientôt un match en finale de la Coupe de France, celui-là, il faut le gagner, l’autre je suis sûr de le perdre » a confié le journaliste de RTL, interrogé au sujet de la mort par les journalistes, et qui a répondu d’une forte belle manière, encourageant par la même occasion l’équipe de Julien Stéphan. Reste que battre le PSG au Stade de France en finale de la Coupe de France serait un exploit monumental, et qu’il sera forcément difficile de le réaliser pour Rennes. Mais pas impossible…