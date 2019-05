SRFC : Romain Danzé prend sa retraite après 18 ans à Rennes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Barré par la concurrence, amoindri par les pépins physiques, Romain Danzé a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le défenseur polyvalent, pur produit du Stade Rennais, n’aura jamais porté un autre maillot que celui du club breton, et a refusé de poursuivre sa carrière dans un autre club, même à un niveau inférieur. Après 18 ans de présence chez les « Rouges et Noirs », il termine donc son aventure rennaise avec un premier trophée, celui de vainqueur de la Coupe de France.

« Mettre un terme à sa carrière professionnelle est une étape dans la vie d’un joueur, dans la vie d’un homme. 18 ans après avoir signé sa première licence avec le Stade Rennais, 13 ans après avoir signé son premier contrat professionnel, Romain met un terme à sa carrière de joueur professionnel. Fait rare de nos jours, Romain n’aura connu qu’un seul club. C’est magnifique, extraordinaire ! Après trois tentatives pour ramener un trophée en Ille-et-Vilaine, la 4ème aura finalement été la bonne. Au-delà de cette Coupe de France, nous tenons à féliciter Romain pour son engagement, sa passion et son amour pour son club. Il peut être fier de ces années passées au plus haut niveau du football français. Il a toujours porté fidèlement les couleurs de son club formateur et ses valeurs. Il est difficile d’évoquer ce parcours, 18 saisons, 376 matches... », a souligné le président rennais Olivier Letang, qui a bien fait comprendre qu’il y avait de grandes chances que Romain Danzé continue au sein du club sous d’autres fonctions.