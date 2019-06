SRFC : Rennes retire le numéro de Romain Danzé

Dans : Rennes, Ligue 1.

Homme d’un seul club, Romain Danzé a mis un terme à sa carrière professionnelle en cette fin de saison. Amoindri par les blessures et en difficulté face à la concurrence de Traoré et Zeffane, le Breton de 32 ans aura passé toute sa carrière au Stade Rennais, soit 13 ans en pro et 18 ans au total. Il a reçu un bel hommage de la part de ses dirigeants, son entraineur et des supporters bretons, où il est une véritable légende vivante. Mais le club « Rouge et Noir » a décidé de retirer son maillot de manière définitive, empêchant ainsi tout autre joueur de venir à Rennes et de porter son célèbre numéro 29, qui correspond à son département de naissance, le Finistère.