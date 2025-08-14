SRFC ‍: Rennes fonce chercher son numéro 9 en Roumanie

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel avant-centre pour compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo en Premier League, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Louis Munteanu, un attaquant roumain évoluant à Cluj.

Le mercato estival de Rennes est loin d’être terminé. Après avoir recruté des joueurs comme Mahdi Camara, Quentin Merlin, Valentin Rongier ou Przemyslaw Frankowski, le club breton s’attaque au chantier de son numéro neuf. Logique sachant qu'Arnaud Kalimuendo s’apprête à prendre la direction de Nottingham Forest durant ce mercato estival. Attendu dans les prochaines heures du côté de l'Angleterre, où un gros contrat l'attend, l'international espoir français va partir en l'échange d'un transfert de 30 millions d’euros. Une somme que Rennes va réinvestir en partie pour faire venir le remplaçant de Kalimuendo. Et dans ce dossier prioritaire, le SRFC a coché le nom de Louis Munteanu, selon TransferFeed.

Rennes offre 18 ME pour recruter Louis Munteanu

🚨 Rennes offers a record 18 million euros for Romanian striker Louis Munteanu, says Nelutu Varga.https://t.co/uDTWFlNVnl#Liga1Romania #Ligue1 — TransferFeed (@transferfeedcom) August 14, 2025

Suivi par de nombreux clubs suite à sa très belle saison dernière sous le maillot de Cluj (25 buts en 42 matchs), l’attaquant de 23 ans était notamment dans le viseur du Celtic. Mais d’après Nelutu Varga, c’est bien du côté de Rennes que l’ancien buteur de la Fiorentina pourrait poursuivre sa carrière. Il faut dire que le club entraîné par Habib Beye vient de proposer 18 ME pour s’attacher les services de Munteanu. Une offre record pour le foot roumain que Cluj aura bien du mal à refuser, même pour lâcher sa star. Ce qui signifie donc que Rennes est en passe de remplacer Kalimuendo avant même son départ officiel, en faisant venir un jeune joueur au potentiel certain qui ne demande qu’à exploser dans un grand championnat européen.