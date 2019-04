SRFC : Pour Stéphan, cet atout rééquilibre la finale contre le PSG

Dans : Rennes, PSG, Coupe de France.

Après sa belle aventure en Europa League, le Stade Rennais se prépare à vivre un autre grand moment de sa saison.

Cette fois, les Rouge et Noir affronteront le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France samedi. Sans doute un défi encore plus difficile que les confrontations européennes face au Betis Séville et Arsenal. C’est pourquoi l’entraîneur Julien Stéphan tente de mettre toute la pression sur les épaules des Parisiens.

« Ils sont achi-favoris, c’est une réalité, a confié le technicien à l’émission Tout Le Sport. Ils ont l’expérience, ils ont les moyens, ils ont beaucoup de choses de plus que nous. Nous, on devra avoir plus de coeur qu’eux et on va jouer avec ça. On a aussi du talent dans l’équipe. Au départ, bien évidemment que c’est très déséquilibré et qu’on est en position d’outsiders. »

Rennes compte sur son 12e homme

Sauf que Rennes, lui, pourra compter sur un public chaud bouillant. « C’est un moment forcément particulier, il y a de la fierté et surtout beaucoup de bonheur d’amener le public breton au Stade de France, s’est réjoui le coach rennais. Je pense même qu’on sera plus que 18 000, je pense qu’il y aura peut-être 20, 25 ou 30 000 supporters. » Tout cela grâce aux exploits en Coupe d’Europe qui ont rapproché l’équipe et ses fans.

« On sent un lien particulier qui est en train de se créer entre le public et ses joueurs. Ils nous ont produit beaucoup d’émotions depuis le début de saison, ils nous ont permis de renverser des montagnes et de gagner des matchs qu’on n’aurait pas imaginé gagner, a rappelé Stéphan. Maintenant, on doit conclure cette saison en Coupe de France avec un énorme match de notre part, une énorme performance, une débauche d’énergie incroyable et on verra ce que ça nous permettra d’avoir à l’arrivée. » Actuel 11e de Ligue 1, Rennes joue sa dernière chance de retrouver l'Europe la saison prochaine.