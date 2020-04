SRFC : Le sponsor n°1 de Rennes passe aux menaces !

Dans : Rennes.

Samedi après-midi, le sponsor principal des Girondins de Bordeaux, à savoir Bistro Régent, menaçait clairement de stopper le contrat signé avec le club au scapulaire jusqu’en 2023.

« Moi aussi j'ai une activité. Et je n'ai plus un euro qui rentre aujourd'hui. On verra en fonction de la date de la reprise s'il y aura un dédommagement pour remettre les pendules à l'heure. Il est encore trop tôt pour en parler. Pour l'instant, ça me coûte 1,40 ME de perte sèche » expliquait notamment le patron de la chaîne de restaurants, indiquant qu’il envisageait clairement de mettre fin au sponsoring des Girondins de Bordeaux. Une menace financière importante pour le club aquitain, qui n’est pas la seule écurie de Ligue 1 dans ce cas.

Et pour cause, L’Equipe dévoile que le Stade Rennais est également dans une situation similaire avec son sponsor historique, Samsic. Fondateur de la société de service aux entreprise, Christian Roulleau s’est expliqué à ce sujet. « J’avais eu Jacques Delanoë (président du Stade Rennais par intérim en février-mars, entre Olivier Létang et Nicolas Holveck, et président du CA du club) il y a trois semaines à ce sujet. On paierait ce que l'on doit si le Championnat se terminait. Mais s'il ne va pas à son terme, il faudra qu'on en discute. On est aussi dans une difficulté, ce ne sont pas des moments simples à passer. Il n'est pas question de mettre l'équipe à cul, comme on dit. Mais s'il n'y a plus de courses (Samsic est également présent dans le monde du cyclisme), ou de matches, ça devient compliqué parce qu'on n'a plus de retour sur image et la valorisation qui va avec l'investissement » a expliqué le boss de Samsic, qui verse près de 2,5 ME par an au Stade Rennais pour figurer sur le maillot du club breton. La menace d’une perte financière importante est donc réelle pour l’actuel troisième de Ligue 1.