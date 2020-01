SRFC : Le gros coup, Rennes boucle Nzonzi

Dans : Rennes.

Steven Nzonzi va découvrir la Ligue 1 à 31 ans. Le milieu de terrain champion du monde avec la France va signer à Rennes ce vendredi, alors qu’un accord total a été trouvé entre les différentes parties, annonce RMC Sport. Le joueur passé par Amiens et qui a ensuite connu l’Angleterre (Blackburn, Stoke), l’Espagne (Séville), l’Italie (AS Roma) et la Turquie (Galatasaray) va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le Stade Rennais et la Roma ont trouvé un accord, tandis que le joueur avait lui déjà donné son feu vert pour une telle arrivée. Un joli cou pour le club breton, qui confirme ses ambitions pour cette saison, même s’il y aura du monde un bel embouteillage avec le déjà incontournable Camavinga, un Léa-Siliki en grande forme, Grenier et donc très bientôt Nzonzi.