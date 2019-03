SRFC : L'UEFA clémente avec Lacazette, sale nouvelle pour Rennes !

Coupable d’un vilain coup de coude, Alexandre Lacazette avait logiquement été expulsé lors du seizième de finale aller de l’Europa League au BATE Borisov (0-1), le 14 février dernier. Un geste qui lui avait alors valu trois matchs de suspension. C’est pour cette raison que l’international français n’était pas sur la pelouse de Rennes, jeudi dernier. Et logiquement, il devait purger son troisième match de suspension face aux Bretons à l’Emirates Stadium lors du match retour prévu jeudi.

Or, la suspension de Lacazette a été réduite à deux matchs, vient d'annoncer le club d'Arsenal. Ainsi, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais sera disponible pour la réception du Stade Rennais jeudi soir. Une bien mauvaise nouvelle pour les hommes de Julien Stéphan, vainqueurs 3-1 à l’aller. Pour rappel, Sokratis sera lui bien suspendu après avoir récolté un carton rouge en fin de première mi-temps au Roazhon Park.

