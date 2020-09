SRFC : L’offre XXL de Chelsea pour Mendy se confirme !

Dans : Rennes.

A la recherche d’un gardien de but afin de concurrencer Kepa Arrizabalaga la saison prochaine, Chelsea a totalement craqué pour Edouard Mendy.

Un an seulement après sa venue en Bretagne, l’ancien gardien du Stade de Reims a de bonnes chances de découvrir la Premier League. Et pour cause, la rumeur de l’intérêt de Chelsea à l’égard de l’international sénégalais se confirme sérieusement ce mardi. A tel point que selon les informations obtenues par le Daily Telegraph et par le Guardian, le dossier est brûlant et pourrait aboutir sur un accord entre les deux clubs dans les jours à venir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Stade Rennais va réaliser une plus-value énorme avec Edouard Mendy.

Recruté pour 4 ME en provenance de Reims il y a un an, le joueur formé à Marseille pourrait faire l’objet d’une offre colossale de 28 ME bonus compris de la part des Blues, où le responsable du pole gardien Christophe Lollichon a validé son profil. A ce tarif, il est clair que Rennes ne chipotera pas et se fera à l’idée de perdre son gardien titulaire, malgré la qualification en poche pour la Ligue des Champions. Reste ensuite à voir quelle piste le Stade Rennais sera en mesure d’activer pour combler un tel départ. Le nom d’Alphonse Areola a été évoqué au cours de certaines réunions entre Nicolas Holveck, Florian Maurice et Julien Stéphan. Mais le gardien du PSG est également ciblé par Fulham, en mesure de s’aligner sur son salaire et enclin à payer un transfert cash à hauteur de 10 ME. Plus que jamais, le dernier mois du mercato sera brûlant au Stade Rennais…