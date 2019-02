SRFC : Grève surprise à Rennes avant la Coupe de France

Dans : Rennes, Ligue 1.

Avant la rencontre de Coupe de France de ce mercredi, le Stade Rennais a présenté comme à son habitude une conférence de presse. Mais les médias chargés du suivi du club breton ont annoncé une grève de leur présence pour ce rendez-vous, en réaction à l’attitude générale du Stade Rennais à leur égard.

« Depuis plusieurs mois, les journalistes ne peuvent en effet plus disposer d’un joueur en conférence de presse d’avant-match ; l’entraîneur ne se présente plus en zone mixte après les rencontres ; le passage obligatoire des joueurs en zone mixte n’est pas respecté ; le choix des joueurs y est limité et dicté par le club ; les interviews et les tournages en semaine sont très compliqués voire impossibles à effectuer en temps et en heure, quand ils ne sont pas refusés quasi systématiquement ; plusieurs recrues n’ont pas été présentées (dont Badiashile, la dernière en date) ; le service communication du club qui suggère une question à poser à Julien Stéphan en conférence de presse d’après-match, parce que ça « l’arrangerait »…

Par cette action, les médias souhaitent faire réagir le club qui refuse à ce jour toutes concessions, le dialogue étant pour ainsi dire coupé », a ainsi dénoncé le journal Ouest-France, qui prend place parmi les médias locaux et nationaux qui ont volontairement zappé la conférence de presse de Julien Stéphan.