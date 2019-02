SRFC : Comment gérer Ben Arfa, Stéphan donne une leçon au PSG

Dans : Rennes, Ligue 1, PSG.

Arrivé totalement à court de forme après plus d’un an sans jouer en raison d’un conflit avec le Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa a forcément mis du temps à trouver son rythme avec le Stade Rennais.

S’il a offert au public du Roazhon Park quelques accélérations dont il a le secret, le meneur de jeu peinait à tenir 90 minutes. Ce n’est désormais plus un problème, à l’image de sa partition livrée face à Lille, avec des actions d’éclat y compris dans les derniers instants, puisqu’il a initié le but victorieux de son équipe. Dans cette rédemption, Julien Stéphan a forcément sa part, lui qui donne une liberté presque totale à l’ancien marseillais, lyonnais et parisien, à condition d’avoir aussi des efforts en retour. Un deal donnant-donnant qui fonctionne.

« Il y a un compromis à trouver entre lui laisser une certaine forme de liberté sur le terrain et que ça puisse aussi fonctionner dans un cadre collectif. Je ne peux pas concevoir le foot sans un cadre collectif bien clair et bien établi. C’est aussi à lui de rendre certaines choses dans son investissement, dans son volume, dans ses courses, pour qu’il puisse bien fonctionner avec ses partenaires. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien en ce moment. Je vois quelqu’un de très épanoui au quotidien, quelqu’un d’heureux sur le terrain. Il ne faut pas oublier que cela faisait plus de deux ans qu’il n’avait pas enchaîné autant de matches consécutifs dans une période aussi courte. Il retrouve ce plaisir de jouer, de s’entraîner, d’enchaîner les rencontres. C’est un élément positif pour nous », a livré l’entraineur rennais, qui se verrait bien conserver Hatem Ben Arfa en vue de la saison prochaine. Un peu de stabilité ne serait pas de refus pour le natif de Clamart qui va tout de même sur ses 32 ans.