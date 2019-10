SRFC : Clément Grenier mis au placard par Rennes ?

Dans : Rennes, Ligue 1.

Clément Grenier ne figure pas dans le groupe du Stade Rennais pour le match contre Toulouse ce dimanche. Et cela commence à susciter des interrogations.

En pleine tourmente sur le plan des résultats, Rennes a clairement besoin de toutes ses forces pour se relancer en Ligue 1. Mais pour la réception du TFC au Roazhon Park, Julien Stéphan a décidé de se passer de Clément Grenier, lequel n’est ni blessé ni suspendu. Il s’agit donc d’un choix de l’entraîneur comme les clubs le disent au moment de dévoiler la composition des groupes. Et pour l’ancien lyonnais, c’est un enchaînement, puisque c’est la deuxième fois consécutive que l’entraîneur rennais décide ostensiblement de se passer de celui qui était arrivé moyennant 4ME de l’En-Avant Guingamp l’été dernier et qui a encore un an et demi de contrat avec Rennes. « C’est le signe d’un réel malaise né d’un enchaînement de performances insuffisantes », explique ce dimanche L’Equipe. Et si le quotidien sportif a souhaité que Clément Grenier réagisse à cette situation délicate pour lui, ce dernier a refusé de le faire, préférant probablement ne pas mettre de l’huile sur le feu au moment où le Stade Rennais et Julien Stéphan sont dans une situation compliquée.