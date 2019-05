SRFC : Ben Arfa peut encore scotcher tout le monde avec cette décision

Dans : Rennes, Ligue 1, Mercato.

Sauf retournement de situation, Hatem Ben Arfa a mis brutalement un terme à son aventure au Stade Rennais ce dimanche soir.

Après le match nul face à Guingamp, il a dégoupillé devant les micros, expliquant concrètement que le vainqueur de la Coupe de France ne jouait pas assez bien au football pour lui, et qu’il ne pouvait pas passer sa saison à défendre sans essayer de construire. Impossible dès lors de continuer avec Julien Stéphan, l’entraineur qui restera en place pour la saison prochaine. Dans ces conditions également, difficile de le voir continuer en Ligue 1, où le jeu n’est pas assez ouvert selon lui. Quel avenir donc, pour celui qui n’a pas envie d’aller courir derrière les billets en Chine ou en Russie, dont les offres ont été régulièrement repoussées ces derniers temps ?

Dès lors, l’idée de rejoindre l’Espagne, dont le football lui plait, pour un dernier gros défi à 32 ans fait son chemin. Surtout que son contrat avec Rennes se termine si personne n’active l’option, et qu’il sera donc libre de son choix. Les deux clubs de Séville, le Bétis et le FC, le suivent, sans plus pour le moment. Mais selon L’Equipe, un coup de théâtre n’est pas à exclure, puisqu’Hatem Ben Arfa pourrait très bien ne rien choisir et décider d’arrêter le football si jamais il ne trouvait aucune proposition à son goût. Il en est bien capable, lui qui est déjà resté un an et demi sans jouer alors qu’il était au PSG, refusant toutes les portes de sortie pour rester en tribunes.