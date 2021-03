SRFC : Amadouer les fans, Genesio a retenu la leçon à l’OL

Dans : Rennes.

Présenté ce vendredi à la presse, le nouvel entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a émis le souhait de rencontrer les supporters. Le technicien veut construire une bonne relation avec le public histoire d’éviter sa mésaventure lyonnaise.

Très critiqué pendant son passage à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio est déjà attendu au tournant du côté de Rennes. Le successeur de Julien Stéphan devra faire ses preuves aux yeux des dirigeants, des médias et des supporters qui, malgré le huis clos, gardent le pouvoir de lui compliquer la tâche. L’ancien coach des Gones en sait quelque chose, lui qui avait été poussé vers la sortie par un public rhodanien particulièrement hostile. Alors cette fois, sa nouvelle aventure commencera sur de bonnes bases avec les fans.

« Je souhaite rencontrer les représentants des groupes de supporters, a annoncé Genesio lors de sa présentation. Les supporters font pleinement partie du club. Ce sont des gens très importants. On le voit encore plus maintenant avec leur absence. Ce n’est pas le football. On a besoin des supporters. C’est important de faire cette démarche. Le souvenir que j’ai des supporters rennais, ce sont des gens qui poussent leur équipe, qui sont derrière elle. Ils sont de vrais supporters. »

« Une des leçons que j’ai retenues »

Puis le technicien a reconnu qu’il avait retenu la leçon après le traitement infligé par les fidèles du Groupama Stadium. « Oui. A Lyon, je connaissais très bien les responsables des groupes de supporters puisque c’était quasiment les mêmes quand j’étais joueur. C’est une des leçons que j’ai retenues, a avoué le néo-Rennais. C’est très important car il n’y a pas d’équipe sans supporters. C’est de mon devoir d’aller les rencontrer, d’échanger avec eux. Après je ne peux pas maîtriser leurs réactions ou celles des journalistes. » Relancer le club breton dans la course à l’Europe devrait suffire pour le protéger d’ici la fin de la saison.