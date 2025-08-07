Santamaria quitte Rennes et s'engage à Valence

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais et le club de Valence ont officialisé simultanément le transfert de Baptiste Santamaria vers le club espagnol.

« Après la Ligue 1 et la Bundesliga, Baptiste Santamaria va découvrir un nouveau championnat en s’engageant en faveur du Valencia CF. Au cours de ses trois années et demie rennaises, le combatif milieu de terrain de 30 ans a défendu nos couleurs à 127 reprises, dont 19 lors des campagnes européennes. À Valence, il retrouvera l’ancien défenseur Rouge et Noir formé au SRFC, Dimitri Foulquier. Merci pour ton engagement envers le club Baptiste, le Stade Rennais F.C. te souhaite une belle aventure en Espagne », a indiqué le Stade Rennais. A Valence, Baptiste Santamaria s'est engagé jusqu'en 2027.