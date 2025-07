Rongier et Merlin à Rennes, il confirme la trahison

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Les transferts de Valentin Rongier et Quentin Merlin ont fait couler beaucoup d'encre à Rennes. Voir deux anciens nantais, dont l'un (Rongier) très hostile envers les Rennais par le passé, était impensable. Ancien du club, Benjamin Bourigeaud s'avoue effaré.

Si le départ de Valentin Rongier cet été était attendu à Marseille, sa venue à Rennes en a surpris plus d'un. Le milieu de terrain semblait privilégier une aventure à l'étranger au mercato et certainement pas le projet rennais en tant qu'ancien nantais. En 2018, il indiquait qu'il ne « pourrait jamais signer à Rennes, un club ennemi » à ses yeux. 7 ans plus tard, c'est désormais un joueur du Stade Rennais. Difficile à digérer pour les ultras bretons d'autant qu'il est accompagné de Quentin Merlin, autre ex-nantais. Deux Canaris d'origine chez les Rouge et Noir, l'été 2025 n'a pas souri aux supporters rennais.

Un double transfert qui rend Bourigeaud mal à l'aise

Le principal groupe ultra, le Roazhon Celtic Kop (RCK), a exprimé sa colère après ces deux venues. Attaquant une direction du club « hypocrite », les ultras évoquent même un « affront qui ne peut être accepté ». C'est pourtant loin d'être les premiers nantais à rejoindre le camp rennais après Olivier Monterrubio, Sylvain Armand ou encore Ludovic Blas plus récemment. Joueur emblématique du Stade Rennais (2017-2024), Benjamin Bourigeaud est lui aussi gêné par ces deux arrivées. Aujourd'hui au Qatar, il a ouvertement critiqué le choix de son ancienne direction.

« J'ai été étonné du recrutement de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Sur le papier, ça reste deux bons joueurs de foot. Dans le football, il y a parfois des chambrages, et donc forcément, j'étais un peu étonné. Il faut aussi comprendre les supporters. Je ne serais pas capable d'aller dans un club rival, parce qu'à partir du moment où j'ai tout donné, j'ai donné toute mon âme, tout mon cœur pour un club, je pense qu'aller dans le club rival... Bref, je n'y arriverais pas », a indiqué le joueur d'Al Duhail à Foot Mercato. Un avis négatif de plus pour un duo Rongier-Merlin sous forte pression avant leurs débuts officiels. Leurs prestations devront être vite à la hauteur pour s'offrir un quotidien plus serein à Rennes.