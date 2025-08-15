Rongier capitaine de Rennes, les supporters l'attaquent déjà

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Le transfert de Valentin Rongier à Rennes a rendu furieux les plus fidèles supporters du club. Ils n'ont pas oublié que le milieu de terrain a été formé à Nantes, le rival historique, et qu'il s'était montré provocateur envers les Rouge et Noir par le passé. La pilule ne passe pas d'autant que l'ancien marseillais a été nommé capitaine pour la réception de l'OM. Les supporters l'ont accueilli froidement avec une banderole au message peu aimable. « Faire une Rongier (Expression) : Jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne », ont écrit les ultras en parodiant une définition du dictionnaire. S'il faisait 28 degrés au coup d'envoi du match, Rongier a sans doute été bien climatisé par cet accueil...