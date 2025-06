Rennes vire 20 joueurs, c'est décidé

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Après une année totalement folle, mais sportivement ratée, le Stade Rennais veut se reconstruire durant ce mercato estival. Avec la venue de Loïc Désiré comme directeur sportif, les grandes manœuvres débutent et cela va faire mal.

Rennes a fini la saison de Ligue 1 à une très médiocre 12e place, symbole d'une année qui a été très chaotique avec trois entraîneurs et la signature de nombreux joueurs à l'utilité douteuse. Mais, avec dans un premier temps la venue d'Habib Beye sur le banc du club breton, puis le recrutement de Loïc Désiré comme directeur sportif à la place de Frédéric Massara, la famille Pinault a décidé de repartir d'une page blanche. A l'entame du mercato d'été, cela va se concrétiser par un premier gros coup de ménage dans le vestiaire du Stade Rennais comme le confirme ce lundi Ouest-France. Le quotidien régional explique que les départs vont se succéder du côté de la Piverdière, et cela sera même très spectaculaire.

Rennes va dire au-revoir à 20 joueurs

Journaliste pour Ouest-France en charge de couvrir l'actualité du Stade Rennais, Guillaume Lainé en dit plus sur ce qui attend le club breton. « Au Stade Rennais, le mercato va surtout être très agité dans le sens des départs, avec une vingtaine de sorties escomptée (...) Si des pistes de recrutement sont lancées, la priorité absolue est de dégraisser, et le club aurait mandaté de nombreux agents pour trouver des portes de sortie à ses indésirables. Mais entre ce que souhaiterait Rennes, son espoir de raccourcir autant que possible les timings sans perdre de l’argent, des clubs qui savent que le SRFC veut vendre, et la posture des certains joueurs moyens adossés à de gros contrats, l’équation est complexe », explique le journaliste, qui précise que ces départs vont évidemment concerner toutes les lignes.

Une fois que ce gros coup de ménage sera réalisé, ou du moins en partie, Habib Beye et Loïc Désiré pourront ensuite se lancer dans le recrutement de plusieurs joueurs, les deux hommes ayant déjà les idées claires sur les profils recherchés. L'été va une nouvelle fois être chaud du côté de Rennes.