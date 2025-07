Rennes ‍: Villarreal fait monter les enchères pour Kalimuendo

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Le troisième meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière suscite bien des convoitises en Europe. Arnaud Kalimuendo devrait quitter Rennes mais pour aller où ? Tottenham était le principal favori dans le dossier mais Villarreal s'active désormais.

On l'oublie presque mais derrière le duo Dembélé-Greenwood (21 buts), c'est Arnaud Kalimuendo (17 buts) qui figurait sur le podium du classement des buteurs en Ligue 1 la saison dernière. L'attaquant a d'autant plus de mérite que le Stade Rennais n'était que 12e du championnat et a connu une saison assez pénible. Un bilan qui démontre les qualités du joueur de 23 ans et peut surtout l'aider à trouver un meilleur club au mercato. Toutefois, le dossier Kalimuendo est au ralenti à cause des exigences financières de Rennes.

Villarreal concurrence Tottenham pour Kalimuendo

Les Bretons demandent 25 millions d'euros minimum pour céder leur joueur. Un prix qui n'attire pas les foules. Leverkusen est venu aux renseignements mais c'est Tottenham qui est le principal prétendant de l'attaquant. L'entraîneur Thomas Frank apprécie le joueur mais sa direction patiente avant de lâcher l'argent. Elle pourrait le regretter selon L'Equipe puisque Villarreal passe à l'action pour Arnaud Kalimuendo. Le sous-marin jaune a approché le Stade Rennais ces dernières heures.

L'attaquant rennais est vu comme un remplaçant crédible de Thierno Barry, parti à Everton en début de mercato. Reste au club espagnol dirigé par Marcelino à mettre le prix réclamé par Rennes. L'arrivée de Villarreal est une bonne nouvelle pour les Bretons qui peuvent faire grimper la note. Pour le joueur, aucun problème non plus. A l'instar de Tottenham, les Espagnols joueront la prochaine Ligue des champions et offrent donc un projet sportif séduisant.