Rennes vient sortir Saint-Maximin de la polémique

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

De retour à Al-Ahli (Arabie Saoudite) suite à son prêt à Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin n’a pas caché son souhait de revenir en Ligue 1. Une opportunité pourrait se présenter puisque le Stade Rennais aurait transmis une offre à l’ailier français.

Comme trop souvent depuis le début de sa carrière, la récente actualité d’Allan Saint-Maximin (28 ans) ne concerne pas le terrain. L’ailier d’Al-Ahli, invité dans l’émission Zack en Roue Libre sur Twitch la semaine dernière, a fait une étonnante révélation sur les méthodes de Fenerbahçe durant son prêt la saison écoulée. « Pour vous donner un exemple, moi, on est allé jusqu'à essayer de me doper là-bas, pour vous dire à quel point c'est grave, lâchait le Français. Ce sont des choses que les gens ne savent pas. » Autant dire que sa déclaration a provoqué une énorme polémique.

Je vois que ça part dans tous les sens sur Twitter du coup je vais préciser ce que j’ai dit, je parlais de ces gens autour du club qui sont prêts à tout. Dans mon cas lorsque j’ai été malade on m’a quasiment donné un traitement qui est considéré comme produit dopant, je ne sais… https://t.co/XPB0QyN4Av — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 4, 2025

Le club turc s’est empressé de démentir l’accusation et Allan Saint-Maximin a dû préciser ses propos. Ce n’est pas la meilleure des publicités pour un joueur à la recherche d’une nouvelle équipe. L’ancien Niçois a effectivement des envies d’ailleurs, et plus précisément de Ligue 1. « Je vais bientôt revenir en France, on va faire ça bien, annonçait-il récemment dans une vidéo du créateur de contenu Sisinho06. Mon coeur est toujours à Nice, peut-être qu'un jour, je vais retourner là-bas. Je vais revenir bientôt, restez branchés. Il me reste deux, trois trucs à faire, mais je revients bientôt. »

Saint-Maximin attend plutôt Nice

A priori, l’OGC Nice ne s’est pas manifesté pour le récupérer six ans après son départ. En revanche, une autre opportunité s’est présentée pour Allan Saint-Maximin en France. Selon le compte @Rabanalsafena sur X, le Stade Rennais a transmis une offre concrète à l'ailier formé du côté de Saint-Etienne. La source ne donne pas de détails sur cette proposition. Mais l’initiative ne devrait pas laisser le joueur insensible.