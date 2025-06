Rennes veut refaire un très sale coup à Nantes

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes l'a échappé belle la saison dernière mais évoluera bien en Ligue 1 dans quelques semaines. Les Canaris s'apprêtent néanmoins à perdre pas mal de joueurs majeurs lors du mercato.

A Nantes, on prépare déjà la prochaine saison. Les derniers mois vécus en Ligue 1 n'ont pas été des meilleurs et Antoine Kombouaré en a fait les frais. Les Canaris vont démarrer un nouveau projet mais c'est actuellement l'incertitude qui atteint certains joueurs. C'est notamment le cas pour Moses Simon. Le Nigérian veut passer un cap dans sa carrière et peu de chances actuellement qu'il continue l'aventure dans ces conditions avec le FC Nantes. Il pourrait donc aller voir ailleurs. Et pas très loin puisque c'est en Bretagne qu'une belle opportunité l'attend.

Moses Simon à Rennes, la peur grandit à Nantes

Selon les informations de Ouest France, le Stade Rennais a en effet des vues sur Simon. Habib Beye a pas mal de demandes et veut des renforts de qualité en attaque. Le profil du Nigérian lui plait beaucoup même si Nantes ne fera aucun cadeau aux Bretons. Moses Simon est estimé à quelque 12 millions d'euros. Nul doute que les fans canaris suivront ce dossier avec attention, surtout après l'épisode Ludovic Blas. Ce dernier, pourtant très attaché au FC Nantes, avait accepté la proposition rennaise, au grand dam des amoureux de l'écurie nantaise. A noter qu'outre le joueur de 29 ans, le Stade Rennais apprécie aussi les profils de Gaëtan Perrin (Auxerre), Armand Laurienté (Sassuolo) et Hamed Junior Traoré (Bournemouth). L'idée du club breton est de repartir sur de bonnes bases après une saison très décevante. Habib Beye ne manquera pas de travail, lui qui a convaincu sa direction bretonne depuis son arrivée en Ille-et-Vilaine.