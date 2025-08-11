Rennes veut recruter à l'OM et prend un stop

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A la recherche de renforts dans le secteur offensif, Rennes rêve d’attirer Jonathan Rowe. Mais pour plusieurs raisons, l’international espoirs anglais de l’OM a peu de chances de poser ses valises en Bretagne.

Le mercato du Stade Rennais avait bien démarré avec les signatures de Rongier, Merlin ou encore Frankowski. Depuis, c’est en revanche le calme plat. Habib Beye attend des renforts dans le secteur offensif mais le départ de Kalimuendo prend du temps à se décanter, ce qui bloque de potentielles arrivées. De quoi frustrer le staff rennais à seulement cinq jours de la réception de l’Olympique de Marseille ce vendredi lors de la première journée de Ligue 1. Rennes aimerait justement piocher une troisième fois au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.

OM : « L’Olympique de Rennes » vise Jonathan Rowe https://t.co/ELyKmgBYTg — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2025

Après les signatures de Rongier et Merlin, le pensionnaire du Roazhon Park rêve cette fois d’attirer Jonathan Rowe. L’Anglais a réalisé une excellente pré-saison à l’OM, mais son statut de titulaire reste fragile car Igor Paixao reviendra de blessure en septembre. Une opportunité à saisir pour Rennes, d’autant que le club breton sait que l’ancien ailier de Norwich ne sera pas retenu par Medhi Benatia et Pablo Longoria en cas de belle offre. Reste que selon Ouest France, les chances rennaises d’attirer Jonathan Rowe cet été sont très maigres. Le quotidien régional révèle que la signature du Marseillais n’est « pas d’actualité en raison du coût » du transfert et « des envies de l’international espoir anglais ».

Rennes n'a presque aucune chance pour Rowe

Autrement dit, la piste Jonathan Rowe n’est pas du tout proche de se conclure à Rennes et c’est même tout l’inverse. En cas de départ de l’OM, le jeune Anglais de 21 ans privilégiera sans doute un challenge plus excitant à l’étranger alors que des clubs tels que Newcastle ou l’Atalanta Bergame sont intéressés. L’OM de son côté attend au minimum 20 millions d’euros et un fort pourcentage à la revente pour ouvrir la porte à son attaquant. La piste est en tout cas à oublier pour Rennes, qui pourrait revenir à la charge en fin de mercato si rien n’a évolué mais qui peut déjà faire une croix sur la signature de Rowe avant la réception de Marseille vendredi.