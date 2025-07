Rennes va détrôner le PSG, Beye a craqué

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Loin des places européennes la saison dernière, le Stade Rennais compte bien retrouver la première partie tableau en Ligue 1. Mieux, l’entraîneur Habib Beye vise la couronne du Paris Saint-Germain.

C’est certain, Rennes ne montrera pas les mêmes visages la saison prochaine. Le club breton a déjà enregistré de nombreuses opérations dans le sens des départs et dans celui des arrivées. D’autres mouvements sont encore attendus pour satisfaire les exigences d’un Habib Beye particulièrement ambitieux. Alors que les Rouge et Noir ont terminé le dernier exercice au 12e rang, un an après la 10e position obtenue en 2023-2024, le technicien ne se contente pas de viser les places européennes. L’ancien coach du Red Star ose parler du titre de champion de France.

Habib Beye vire un joueur après six mois à Rennes https://t.co/W2F8w5YFRo — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

« Nos objectifs cette saison sont définis de par le statut du Stade Rennais, mais pour moi ça ne se décrète pas, on ne peut pas dire avant une saison "on doit finir là", a expliqué Habib Beye. On aura ce qu'on mérite en fin de saison, par contre nous on travaille au quotidien pour être la meilleure équipe possible. Je vais peut-être dire quelque chose de très ambitieux, mais je suis un entraîneur qui travaille pour être champion de France. Sinon, je reste chez moi. »

Beye s'explique

« Que le Stade Rennais soit capable d'aller sur ces objectifs-là c'est autre chose, mais quand on entraîne ou quand on joue au football, de la première à la dernière seconde, peu importe l'adversaire, on joue pour gagner, a insisté l’entraîneur rennais. C'est mon ambition de coach. Après il y aura un résultat de fin de saison, on sait qu'on part de loin, il ne faut pas oublier les deux dernières saisons. Mais notre ambition est de faire la meilleure saison possible, et on aura ce qu'on mérite à la fin. » Une manière d’instaurer une mentalité de vainqueur dans son groupe.