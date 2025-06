Rennes ‍: Un flop à 12 ME veut quitter le navire

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver dernier, Kyogo Furuhashi était transféré au Stade Rennais contre un chèque de près de 12 millions d'euros en provenance du Celtic. Le Japonais ne connait pas l'adaptation souhaitée en Bretagne et pourrait bien être de retour à l'envoyeur.

Le Stade Rennais a vécu une saison bien galère et ne compte pas revivre pareille émotion dans quelques mois. L'été promet d'être chaud en Bretagne. Habib Beye veut des joueurs concernés et motivés à l'idée de réaliser de belles choses. L'hiver dernier, afin de changer la dynamique du Stade Rennais, pas mal de joueurs avaient été recrutés. C'était le cas du Japonais Kyogo Furuhashi. L'attaquant japonais du Celtic Glasgow aura joué seulement 6 rencontres avec les pensionnaires du Roazhon Park. Trop peu pour lui et de quoi même lui donner quelques envies de départ...

Furuhashi, toutes les options sont sur la table

Selon les derniers échos venant de Transferfeed, Furuhashi pourrait en effet déjà quitter la Bretagne pour retourner en Ecosse du côté du Celtic. Le club écossais compte beaucoup pour le Japonais, qui y avait inscrit des buts importants. Le Celtic n'est pas la seule équipe à être intéressée par son ancien joueur puisque c'est également le cas de Bournemouth. Le Stade Rennais sera à l'écoute des offres concernant Kyogo Furuhashi. Il n'est pas à écarter que le joueur de 30 ans reste aussi en France, surtout en réalisant une préparation poussée sous les ordres d'Habib Beye. A noter que Furuhashi a un problème à l'épaule qui est surveillé de près par son club mais aussi ceux intéressés par son profil. Le Japonais pourrait se faire prochainement opérer afin de guérir son mal et repartir sur de meilleures bases, que ce soit à Rennes ou ailleurs.