Rennes : Umtiti recalé à la visite médicale, il est écoeuré

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, la presse espagnole est très attentive à la potentielle signature de Samuel Umtiti au Stade Rennais.

Il faut dire que le FC Barcelone prépare un marché des transferts colossal (Dembélé, Raphinha, Lewandowski) et espère dégraisser son effectif afin de pouvoir enregistrer toutes les recrues espérées. Après avoir bouclé le départ de Clément Lenglet à Tottenham, le club catalan espère ficeler celui de Samuel Umtiti. Le Stade Rennais est l’un des principaux courtisans de l’ancien défenseur de l’OL, qui retrouverait un certain Bruno Genesio en Bretagne. Mais tandis que l’entraîneur de Rennes est favorable à la venue de « Big Sam », ce n’est pas vraiment le cas de la cellule de recrutement et de Florian Maurice. Mardi soir, Catalunya Radio dévoilait que Samuel Umtiti aurait échoué lors d’examens physiques préalables à sa signature à Rennes. Une information qui a rapidement été démentie par le champion du monde français sur son compte Instagram.

Umtiti recalé à la visite médicale, il dément

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

« Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. Elle met plus de temps mais finit toujours pas arriver » a publié Samuel Umtiti, démentant fermement les informations selon lesquelles il aurait échoué lors de sa visite médicale au Stade Rennais. Dans les faits, le défenseur du FC Barcelone n’aurait passé aucun test physique en Bretagne dans la mesure où le récent 4e de Ligue 1 est sur le point de renoncer de manière définitive à sa signature, comme l’avait lourdement sous-entendu Florian Maurice lors de la conférence de presse de présentation de Steve Mandanda lundi. « On se connaît depuis assez longtemps avec Bruno (Genesio) pour pouvoir échanger tranquillement, paisiblement. On pèse le pour et le contre de certains dossiers. Pour l’instant, ce dossier-là est en stand-by. On avance sur d’autres solutions pour le moment » avait lancé le directeur sportif de Rennes, qui ne privilégie pas la piste menant à Samuel Umtiti pour compenser le départ de Nayef Aguerd à West Ham.