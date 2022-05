Rennes : Terrier cartonne, Conte le veut dans son équipe !

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Auteur de 21 buts et de 7 passes décisives, Martin Terrier réalise de loin la plus belle saison de sa carrière sous les couleurs du Stade Rennais.

Après avoir connu une expérience mitigée à l’Olympique Lyonnais, Martin Terrier a cartonné à la surprise générale au Stade Rennais. Présélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France, l’ancien attaquant de l’OL et de Strasbourg a pris une ampleur exceptionnelle cette saison. Nominé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Martin Terrier est l’homme fort des Bretons avec 21 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Une saison très aboutie qui ne passe pas inaperçue auprès des plus gros clubs européens. Et alors que le championnat n’est pas encore terminé et que le mercato n’est pas encore ouvert, un premier cador s’intéresse à Martin Terrier dans l’optique de la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, il s’agit de Tottenham.

Tottenham veut recruter Martin Terrier

Antonio Conte apprécierait énormément le profil de Martin Terrier et visiblement, l’intérêt de Tottenham pour l’attaquant de 25 ans est très concret. Et pour preuve, des négociations ont été entamées entre les Spurs et Martin Terrier, sans que l’on sache pour le moment la position du joueur au sujet d’un potentiel transfert. « On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football » confiait récemment Martin Terrier sur l’antenne de Prime Video. Il sera par ailleurs intéressant de connaitre la position du Stade Rennais au sujet d’un potentiel départ de Martin Terrier, alors que le club breton peut encore se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Nul doute que ni Terrier ni Rennes ne répondront définitivement à Tottenham tant que le classement final du club breton n’est pas connu. Mais cette première approche prouve que Martin Terrier a une énorme cote sur le marché des transferts après son incroyable saison.