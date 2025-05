Rennes tente un coup fracassant à Strasbourg

Pièce maîtresse de Strasbourg depuis plusieurs années, le jeune capitaine Habib Diarra suscite bien des convoitises. En Ligue 1, le Stade Rennais rêve de s’offrir l’international sénégalais de 21 ans.

Les pépites du RC Strasbourg seront très convoitées lors de ce mercato. C’est notamment le cas d’Emanuel Emegha ou encore d’Andrey Santos, qui a lui de fortes chances de repartir à Chelsea après son prêt en Alsace. Le buteur néerlandais et le milieu de terrain brésilien ne seront pas les seuls joueurs de l’effectif de Liam Rosenior à être courtisés cet été. Element clé de l’équipe strasbourgeoise depuis plusieurs saisons, Habib Diarra a lui aussi des courtisans.

Everton, Brighton and Stade Rennais are all interested in Habib Diarra.



Strasbourg will not stand in the way of the player in the event of an acceptable offer. [@MohamedTERParis] pic.twitter.com/1J5FRFJebv