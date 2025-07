Rennes ‍: Son prix fixé, Brighton se jette sur Kalimuendo

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

A deux ans de la fin de son contrat, Arnaud Kalimuendo dispose d’un bon de sortie. Le Stade Rennais a fixé le prix de son attaquant. Et parmi ses nombreux courtisans, Brighton va passer à l’action avec une offre proche du montant réclamé.

Il serait étonnant de revoir Arnaud Kalimuendo à Rennes durant l’exercice à venir. Cet été, l’attaquant de 23 ans bénéficie d’un bon de sortie. Une situation plutôt logique dans la mesure où le Français se retrouvera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Comme indiqué par RMC cette semaine, le club breton a fixé un prix aux alentours de 30-35 millions d’euros pour son transfert. Le montant ne paraît pas si élevé quand on sait à quel point l’ancien titi du Paris Saint-Germain est convoité.

💰 Nottingham Forest, Tottenham, Leipzig et Villarreal s'intéressent à Klaimuendo. Rennes pourra accepter de le laisser partir en cas d'offre à hauteur de 30-35 M€https://t.co/dIjlZnUMqj pic.twitter.com/UwCvpACiEi — RMC Sport (@RMCsport) July 23, 2025

Arnaud Kalimuendo est effectivement annoncé sur les tablettes de Nottingham Forest, Tottenham, Leipzig et Villarreal, sachant que d’autres prétendants peuvent encore se manifester, précisait la radio à juste titre. Une autre écurie a bien fait son apparition sur ce dossier. Il s’agit de Brighton qui, selon les informations de SportsBoom, se prépare à formuler une offre pour le Rennais. Les Seagulls s’apprêtent à offrir 28 millions d’euros pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo. Le montant reste légèrement inférieur au tarif annoncé mais il pourrait suffire pour entrer en négociations.

Brighton adore Kalimuendo

Il faut s’attendre à voir Brighton insister, son jeune coach Fabian Hürzeler (32 ans) étant décrit comme un grand admirateur de l’avant-centre. Le club anglais observe sa cible depuis longtemps et l’a notamment vu réussir sa dernière saison avec 17 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Arnaud Kalimuendo avait terminé l’exercice en tant que troisième meilleur buteur du championnat derrière le Parisien Ousmane Dembélé et le Marseillais Mason Greenwood (21 buts). On peut dire que l’attaquant passé par Lens sortirait par la grande porte, lui qui considère la Premier League comme un bon tremplin vers l’équipe de France.