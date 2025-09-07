Rennes ‍: Samir Nasri contacté, il lâche un scoop

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Après sa carrière de joueur, Samir Nasri s'épanouit dans le rôle de consultant sur Canal+. Est-il toutefois envisageable de le voir revenir dans un club ? C'est possible d'autant qu'il a été proche de rejoindre Rennes récemment.

Très talentueux, Samir Nasri laissera à tout jamais un goût d'inachevé à ses plus fidèles suiveurs. Le prodige marseillais aura réalisé de belles choses en Angleterre mais sa carrière internationale s'est brutalement arrêtée après le barrage aller Ukraine-France pour le Mondial 2014. Sa carrière de joueur s'est aussi stoppée dans l'anonymat. Son dernier match professionnel a eu lieu avec le club belge d'Anderlecht en 2020, à même pas 33 ans. Le Covid et le confinement sont ensuite arrivés et il n'est plus revenu sur les terrains professionnels. Désormais consultant pour Canal+, il est très apprécié du public. Mais, l'appel du jeu et de la compétition reprendra t-il le dessus ?

Nasri a failli signer à Rennes...avec Génésio

Une carrière d'entraîneur, ou d'entraîneur adjoint, le séduit sans doute. Elle a surtout été annoncée pour lui par plusieurs médias en novembre 2024. En effet, Jorge Sampaoli venait d'être nommé sur le banc de Rennes et des rumeurs indiquaient que Samir Nasri serait son adjoint. L'ancien milieu de l'OM a côtoyé l'Argentin à Séville et il aurait été un relais linguistique crédible du bouillant technicien. Nasri n'est finalement jamais venu en Bretagne. Interrogé par Ouest-France, le phocéen de naissance a nié avoir été approché par son ancien mentor. Cependant, il a bel et bien failli débarquer à Rennes. L'entraîneur rennais qui voulait l'intégrer dans son staff s'appelle Bruno Génésio.

Samir Nasri Marseille days ✨💎 pic.twitter.com/SUk1awJwkd — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 4, 2025

« Ça n’a jamais été vrai que je rejoigne le staff de Sampaoli. En revanche, avec Bruno Genesio, il y a eu des contacts… », a t-il révélé dans le quotidien régional breton. L'actuel entraîneur du LOSC a été nommé chez les Rouge et Noir en mars 2021 au moment où la carrière de Nasri était au point mort. Le consultant télé âgé de 38 ans a raté une belle expérience puisque le Stade Rennais a disputé l'Europe dès la saison qui a suivi. Néanmoins, il n'a pas tout perdu à Canal+ puisque sa cote de popularité a explosé en France. Loué pour ses analyses sans langue de bois, Nasri sera peut-être sollicité par des clubs à l'avenir comme Habib Beye avant lui sur la chaîne cryptée.