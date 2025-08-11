Rennes s'attaque à un vice-champion du monde français

Dans : Rennes.

Déjà bien armé dans le secteur défensif, le Stade Rennais pense à Axel Disasi, de retour à Chelsea après un prêt à Aston Villa.

La défense n’est pas la priorité de ce mois d’août au Stade Rennais, où Habib Beye attend surtout des renforts dans le secteur offensif. Cela ne veut pas dire pour autant que le club breton n’est pas à l’affût de bonnes opportunités, notamment en défense centrale. Justement, le site Tutto Mercato Web révèle que le pensionnaire du Roazhon Park fait partie des courtisans d’Axel Disasi. L’international français, vice-champion du monde avec les Bleus en 2022, est sur le départ de Chelsea.

Après un prêt contrasté à Aston Villa, l’ancien Monégasque ne fait plus partie des plans d’Enzo Maresca chez les Blues et son départ cet été ne fait plus aucun doute. Une situation qui a alerté Wolverhampton selon les informations du média italien mais aussi de Naples et du Stade Rennais. Pour l’heure, le club anglais est le favori à la signature du défenseur tricolore de 27 ans. Chelsea souhaite une vente définitive mais n’est pas non plus fermé à l’idée d’un prêt si cela peut lui permettre d’alléger sa masse salariale pour la saison à venir.

Du côté rennais, on observe le dossier avec attention et l’on se tient prêt à dégainer. Habib Beye est intéressé par le joueur et pourrait lui promettre un temps de jeu conséquent à un an de la Coupe du monde, que Disasi espère toujours disputer avec l’équipe de France aux Etats-Unis en 2026. Reste maintenant à voir comment évoluera ce dossier et si Rennes aura les moyens de ses ambitions sur cette piste. La volonté du joueur sera également crucial puisque Disasi pourrait donner sa préférence à Wolverhampton afin de rester en Premier League, où il avait réussi de belles choses avec Chelsea lors de sa première saison, avant de voir son temps de jeu dégringoler et donc d’être prêté à Aston Villa l’an passé.