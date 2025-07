Rennes s'attaque à El Ouahdi et défie l'OM

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un piston droit, l’Olympique de Marseille a notamment coché le nom du Marocain Zakaria El Ouahdi. Le latéral de Genk a franchi un cap cette saison et intéresse de nombreux clubs comme le Stade Rennais.

Après les arrivées de CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, la quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille pourrait concerner le couloir droit. Le club phocéen cherche encore le successeur de Luis Henrique après le transfert du Brésilien à l’Inter Milan. Il pourrait s’agir de l’ancien Lillois Timothy Weah qui fait l’objet de négociations avec la Juventus Turin. Mais en cas d’échec pour l’Américain, les dirigeants marseillais ont prévu des alternatives.

De la concurrence pour El Ouahdi

Outre la piste menant au Bavarois Sacha Boey, le pensionnaire du Vélodrome travaille également sur le dossier Zakaria El Ouahdi (23 ans). D’après une information reprise par le média Foot en France, l’Olympique de Marseille n’est pas insensible à l’évolution du latéral droit de Genk. L’international marocain a franchi un cap cette saison et s’est distingué par son profil offensif ainsi que son volume de jeu. L’ancien joueur de Molenbeek a en effet terminé l’exercice avec 8 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui n’ont pas seulement attiré l’attention des Olympiens.

🧨 Mercato SRFC – Beye part au bras de fer : Genk inflexible pour El Ouahdi

Le coach du @staderennais a trouvé son latéral. Genk réclame 12M€ pour le lâcher.

💰 Duel tendu avec Wolfsburg, Milan & Benfica

👇 El Ouahdi vaut-il ce prix ?https://t.co/oHRENzAhVt#SRFC #Mercato — TeamFootball (@TeamFootballFr) July 4, 2025

De son côté, Team Football insiste sur l’intérêt du Stade Rennais. Pour compenser le départ de Lorenz Assignon à Stuttgart, l’entraîneur des Rouge et Noir Habib Beye a fait de Zakaria El Ouahdi sa priorité. La mission confiée à ses dirigeants n’est pourtant pas simple dans la mesure où Genk, qui avait prolongé son latéral jusqu’en 2028 en septembre dernier, réclamerait entre 10 et 12 millions d’euros pour son transfert. De plus, le joueur également convoité par le Milan AC, Benfica et Wolfsburg veut partir proprement sans mettre la pression à ses supérieurs. Ça s’annonce donc difficile pour les deux courtisans de Ligue 1.