Rennes ‍: Rongier va faire fermer des bouches

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

C’est le transfert ayant fait le plus de bruit cette semaine dans l’hexagone. Valentin Rongier s’est engagé du côté du Stade Rennais. Le joueur formé au FC Nantes a fait beaucoup débat à cause de déclarations passées. Certains observateurs pensent que tout cela passera avec le temps.

Arrivé du côté du Stade Rennais en provenance de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. L’ancien nantais a signé chez l’ennemi breton et des déclarations faites en 2018 ont refait surface. Le joueur avait déclaré à l’époque qu’il ne pourrait jamais jouer pour Rennes. Désormais, le pôle communication a du travail pour tenter de faire passer la pilule. Un exercice parfaitement maîtrisé selon Florent Gautreau. Le journaliste pense que le terrain permettra au joueur de mettre tout le monde d’accord.

Les performances parleront pour lui

Rongier regrette qu'on lui reproche ses anciens chambrages contre les Rennais



🗣️ @FlorentGautreau : "L'entreprise de communication est plutôt intelligente. Comme d'habitude il va mettre tout le monde d'accord quand il va jouer et on en parlera plus." #RMCLive pic.twitter.com/acxNhtJkkH — After Foot RMC (@AfterRMC) July 22, 2025

Dans l’After foot, Florent Gautreau pense que le cas Valentin Rongier fera parler quelques semaines. Tout s’estompera par la suite avec les performances du milieu de terrain de 30 ans. « Histoire qu’on a déjà connu partout, Rabiot de l’OM au PSG etc. Rongier est un mec super intelligent. Là, on a une politique de communication de la part du club, de Rongier. Le coup de la chèvre, Rongier aurait pu dire "c’est too much je ne veux pas revenir là-dessus." Mais il s’est prêté au jeu. Donc pour moi, c’est une entreprise de communication qui à mon avis est plutôt intelligente. Ils essaient de crever l'abcès tout de suite, » explique-t-il avant d’ajouter. « Peu importe l’idée, c'est que Rongier va mettre tout le monde d’accord quand il va jouer avec le Stade Rennais. Et on en parlera sans doute plus beaucoup dans quelques semaines, » conclut-il. Pour rappel, l’ancien joueur de l’OM a rejoint aux côtés de Quentin Merlin le Stade Rennais pour 22,5 millions d’euros.