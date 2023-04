Rennes revient dans la course, Génésio adore !

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Après deux défaites d'affilée en Ligue 1 et des résultats décevants en 2023, Rennes a réagi brillamment samedi. Les hommes de Bruno Génésio ont dominé Reims 3-0 et rassuré l'ancien entraîneur lyonnais. Rennes est encore en vie en Ligue 1.

Au bord du gouffre dans les résultats et au classement, Rennes a peut-être remporté sa victoire la plus inattendue de la saison. Battus par Lens puis par une moribonde équipe lyonnaise, les Rennais ont dominé une terreur de l'élite en 2023 : le Stade de Reims. Et pas de n'importe quelle manière. Rennes s'est largement imposé 3-0 devant une équipe qui n'avait perdu qu'un seul de ses 22 derniers matchs de Ligue 1 ! De quoi rassurer un peu Bruno Génésio, de plus en plus contesté comme ses joueurs. Le spectre des violentes critiques lyonnaises semblaient ressurgir pour le technicien.

Rennes très mauvais, c'est mensonger pour Génésio

Il faut dire que Rennes est passé de candidat au podium à club presque viré des places européennes. Contesté par Lille, Lyon et même Reims pour la cinquième place, les Rennais payent leurs huit défaites en 2023 et une dixième place au classement sur cette période. Pour certains observateurs, ce n'est pas un simple coup de mou. Le Stade Rennais est devenu l'une des pires équipes de Ligue 1, ce que Bruno Génésio n'approuve pas. Il a profité du succès d'hier pour remettre les choses au point au micro de Prime Vidéo.

🎙 Bruno Génésio : "Nous n'étions pas largués comme beaucoup ont voulu nous faire croire."



L'entraîneur du @staderennais garde le cap et continue de croire à l'Europe.#SRFCSDR pic.twitter.com/vAD10VSdUq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 15, 2023

« On ne se voile pas la face, on a fait trois mois qui ne sont pas bons. Mais on n'était pas complètement largué et on n'était pas complètement à la rue comme on a bien voulu nous le dire et nous le faire croire. Je crois que c'est dans ces moments là où on doit, que ce soit le staff, les dirigeants ou les joueurs, faire face et affronter une dynamique qui n'est pas positive. Mais il faut l'affronter et rester serein dans ces périodes là, parce que tous les clubs en traversent. On en n'est pas sorti d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on a gagné cet après-midi qu'on en est sorti. Mais je crois qu'il faut garder une ligne de conduite, un cap et garder de la sérénité dans ces moments », a répliqué l'entraîneur rennais à la fois vexé des fortes critiques mais conscient de la fragilité de son équipe.