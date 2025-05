Rennes refuse de prolonger Steve Mandanda

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat à l'issue de la saison, Steve Mandanda ne rempilera pas avec le Stade Rennais. A 40 ans, le gardien de but se rapproche très fortement d'une fin de carrière, sauf s'il se lance dans une dernière aventure.

Arrivé en 2022 au Stade Rennais après la fin de son contrat à Marseille, Steve Mandanda connaît la saison la plus turbulente de son aventure en Bretagne. Au début de l'exercice, comme lors des deux précédents, le champion du monde 2018 avait la casquette de gardien titulaire sans contestation. Sauf que les difficultés rencontrées par le club et les changements d'entraineurs qui ont précipité le recrutement de Brice Samba lui ont valu de perdre sa place en tant que numéro 1. Si le courant passe très bien avec Habib Beye, il n'en a pas pour autant retrouvé ses minutes de temps de jeu. Tandis que son contrat prendra fin à l'issue de la saison, Steve Mandanda ne prolongera pas.

Steve Mandanda, vers une fin de carrière ?

Rennes : Des zombies avec un maillot, Habib Beye enrage https://t.co/whSh3IDBul — Foot01.com (@Foot01_com) May 4, 2025

Comme le révèle Le Parisien, Steve Mandanda dispute sa dernière saison au Stade Rennais. Il vient de fêter ses 40 ans et à cet âge-là, il est difficile de maintenir le niveau d'exigence d'un club de haut niveau. Surtout quand le club en question dépense 15 millions d'euros pour changer de gardien de but quelques mois plus tôt. Le média francilien affirme que si Arnaud Pouille, président exécutif du club breton, lui a bien signifié qu'aucune prolongation ne lui serait proposée dans les semaines à venir, il pourrait trouver un nouveau poste dans le cadre d'une reconversion à Rennes.

Pour Steve Mandanda, la fin de sa carrière n'a toutefois peut-être pas encore sonné. En effet, on apprend également que des clubs ont pris des renseignements auprès du joueur pour connaître ses intentions et lui proposer une dernière pige. Le portier emblématique du championnat de France a donc le choix : s'arrêter définitivement ou prolonger le bonheur, lui qui prend encore plaisir à évoluer au plus haut niveau. En cas de retraite annoncée, il disputerait le tout dernier match de sa carrière au Vélodrome, face à l'OM. Comme un symbole.