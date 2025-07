Rennes refuse 4 millions pour un indésirable

Dans : Rennes.

Désireux de trouver une porte de sortie à Glen Kamara cet été, le Stade Rennais a reçu une offre de 4 millions d’euros de la part de l’Etoile Rouge de Belgrade. Mais ce montant a été jugé trop faible par le club breton.

Très actif l’été dernier, le Stade Rennais va une nouvelle fois être l’un des grands animateurs du mercato en Ligue 1 lors de cette intersaison. La faute à une saison décevante et à un terrible bilan pour les recrues de Frédéric Massara. Tout doit disparaître ou presque à Rennes, qui souhaite rebâtir son effectif sous la direction du nouveau directeur sportif Loïc Désiré et de l’entraîneur récemment prolongé Habib Beye. Avant de recruter en masse, le club breton doit vendre plusieurs de ses indésirables. Recruté l’été dernier, Glen Kamara fait partie des joueurs invités à se trouver une porte de sortie dans les prochaines semaines.

Rennes attend entre 5 et 6 ME pour Kamara

Selon les informations de L’Equipe, une première offre est justement arrivée sur le banc des dirigeants rennais pour le milieu finlandais de 29 ans. Le quotidien national nous apprend que l’Etoile Rouge de Belgrade a soumis une proposition s’élevant à 4 millions d’euros pour l’ancien joueur des Glasgow Rangers. Une offre qui ne convient toutefois pas à Rennes, qui a payé 10 millions d’euros pour Glen Kamara et qui souhaite limiter la casse au maximum. L’Equipe précise ainsi que Rennes attend entre 5 et 6 millions d’euros pour vendre son milieu défensif. Le dossier est donc toujours ouvert, et une légère surenchère du club serbe pourrait suffire au pensionnaire du Roazhon Park. Si aucun accord ne venait à être trouvé avec l’Etoile Rouge de Belgrade, c’est alors en Turquie que pourrait se tourner Glen Kamara, qui suscite de nombreux intérêts en Süper Lig.