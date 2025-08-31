Rennes récupère 10 ME, le mercato bouleversé

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Le Stade Rennais va se séparer définitivement du milieu suisse Fabian Rieder. Ce dernier va prendre la direction d'Augsbourg en Allemagne. Un transfert qui va rapporter de l'argent et changer les priorités de recrutement du club.

Peu de clubs en Ligue 1 sont plus actifs que Rennes au mercato sur les deux dernières semaines. Le club breton se donne les moyens d'être un prétendant à l'Europe cette saison après un exercice précédent terminé au 12e rang. Les Rennais ont obtenu le transfert d'Estéban Lepaul en attaque et espèrent toujours dénicher un deuxième attaquant sur le marché. Le Danois du Sporting Conrad Harder (20 ans) est notamment visé tout comme le Monégasque Breel Embolo. En attendant, les Rouge et Noir doivent aussi vendre et c'est le milieu suisse Fabian Rieder qui va faire ses bagages.

La vente de Rieder change les plans rennais

Arrivé en Bretagne en 2023, l'ancien joueur des Young Boys de Berne rejoint l'Allemagne et Augsbourg. Selon Ouest-France, le club de Bundesliga a trouvé un accord avec Rennes pour le transfert de l'international helvète à hauteur de 10 millions d'euros. Rieder va donc retrouver un championnat qu'il connaît bien. En effet, il avait été prêté à Stuttgart la saison dernière. Même s'il a eu du mal à s'imposer en Ligue 1, le Suisse laisse un vide dans l'entrejeu rennais.

🚨 🔴⚫ Le transfert de Fabian Rieder 🇨🇭 à Augsbourg 🇩🇪 est estimé à 10M€ 💰.



➡️ Il n'est donc pas exclu que le club ne prenne finalement pas d'attaquant supplémentaire mais plutôt un profil offensif polyvalent dûe à ce départ.



[@lequipe] #MercatoSRFChttps://t.co/UwoRWilDbo — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) August 30, 2025

Ainsi, la priorité de la fin du mercato change chez les Bretons. Selon les informations de L'Equipe, la somme récupérée dans la vente de Rieder ne servira pas à conclure l'achat d'un nouvel attaquant mais plutôt à dénicher un nouveau milieu offensif. Rennes recherche un « profil offensif polyvalent » plus précisément. Une mission peu évidente alors que le mercato s'achève lundi soir 20 heures. La direction sportive dirigée par Loïc Désiré a intérêt à avoir identifié un profil précis en amont pour réussir son coup.