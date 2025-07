Rennes prépare un gros coup avec Igamane

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Malgré un accord contractuel trouvé avec Hamza Igamane depuis plusieurs semaines, le LOSC n'a toujours pas formulé d'offre aux Rangers. L'occasion idéale pour le Stade Rennais, à la recherche d'un remplaçant à Arnaud Kalimuendo, d'avancer ses pions.

Le Stade Rennais n'est plus très loin de perdre Arnaud Kalimuendo. Le club breton sait que son attaquant est particulièrement convoité, lui qui sort d'une saison à 17 buts et 4 passes décisives. Des clubs comme l'Eintracht Francfort, Villarreal et Tottenham sont à l'affût mais prennent leur temps pour réfléchir aux exigences rennaises. Le temps que l'ancien du PSG et du RC Lens s'en aille, la direction Rouge et Noir travaille sur le recrutement de son remplaçant. Plusieurs pistes sont explorées, tandis que l'une d'elles mène à un joueur qui a déjà un pied au LOSC : Hamza Igamane.

Le Stade Rennais vole une cible du LOSC

Quand Rongier jurait de ne pas jamais signer à Rennes https://t.co/2Bf3nzagPa — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2025

Depuis plusieurs semaines, le LOSC a un accord contractuel avec Hamza Igamane pour un recrutement cet été. Toutefois, comme l'indique Foot Mercato, les Dogues n'ont depuis formulé aucune offre de transfert aux Rangers. L'occasion parfaite pour le Stade Rennais d'avancer ses pions. Le club breton avait déjà fait de Hamza Igamane une cible potentielle depuis le début du mois de juin dernier. Le deal avec le LOSC trainant en longueur, l'international marocain est donc toujours disponible. Le média explique que le club breton maintient le contact pour tenter de le recruter cet été. Quant au joueur, il continue d'assumer en interne sa franche volonté de rejoindre une écurie de Ligue 1 lors de ce marché des transferts estival.

A la demande des Rangers, la direction rennaise sait qu'elle va devoir mettre la main à la poche et sortir au moins 15 millions d'euros pour se l'offrir. Une somme importante pour les Bretons, plus dérisoire pour les concurrents que sont Everton, Feyenoord et Udinese, mais qui sera largement compensée en cas de vente définitive d'Arnaud Kalimuendo.